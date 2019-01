Schwerin : Galerie zeigt „Afrika“

von svz.de

07. Januar 2019, 08:25 Uhr

Einen besonderen Blick auf den „schwarzen Kontinent“ richtet von morgen an eine Ausstellung in der Marienplatz-Galerie. Die Entwicklung in Afrika ist Thema der Exposition, die um 11 Uhr eröffnet wird.

Der geflüchtete Togolese Yawo Etienne Dable wohnte 1993 in Schwerin, studierte und arbeitete anschließend in Hamburg. Er wurde Mitglied im Verein Deutsch-Afrikanische Zusammenarbeit und befasste sich damit, wie man sinnvoll helfen kann.

2006 ging er zurück in seine Heimat. Mit Landtagspräsident a.D. Hinrich Kuessner verabredete er eine Zusammenarbeit bei der Armutsbekämpfung in Togo. 2007 gründete er den Verein Information Technology Village in Togo. Mit der Ausstellung wird jetzt gezeigt, was in zwölf Jahren durch die Zusammenarbeit der Vereine erreicht wurde.