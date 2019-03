Banzkow : Galeriekino: Überleben in der Eiswüste

von svz.de

14. März 2019, 07:40 Uhr

Mit einer Geschichte aus dem hohen eisigen Norden beginnt die diesjährige Filmsaison im Galeriekino „Alte Feuerwehr“ in Banzkow. Am kommenden Sonnabend, 16. März, zeigt das Kino den Spielfilm „Nanouk“ über ein in die Jahre gekommenes Inuitpaar, das in der Eiswüste Jakutiens lebt. Sedna und Nanouk versorgen sich mit Jagen und Fischen. Es ist ein schweigsamer und rauer Alltag, den beide ohne viele Worte verbringen. Und das Überleben wird schwieriger, denn die wenigen Tiere um sie herum verenden an einer mysteriösen Krankheit. Die immer früher einsetzende Schneeschmelze und Stürme bedrohen die schützende Behausung. Ein Besuch unterbricht ihre Routine. Chena, ein junger Mann, ist die einzige Verbindung zur Zivilisation und zu Tochter Ága. Vor langer Zeit hat sie das traditionelle Leben und die Familie verlassen. Nanouk möchte seine Tochter noch einmal wiedersehen. Im Angesicht so vieler Entbehrungen macht er sich schließlich auf den Weg. Reservierung im Internet unter www.galeriekino.de.