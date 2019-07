Ostorf : Gartenkonzert in der Schleifmühle

von svz.de

30. Juli 2019, 08:29 Uhr

Zum „Gartenkonzert mit Jana und Anton“ wird an die Schleifmühle einladen. Das findet am Sonnabend, 3. August, statt. Beginn ist um 17 Uhr. Anton Kryukov ist leidenschaftlicher Virtuose am Bajan, dem russischen Knopfakkordeon. Er begleitet die Schauspielerin und Chansonpreisträgerin Jana Kühn, die mit ihrer ausdrucksstarken Stimme Lieder aus aller Welt zu erzählen weiß. Seit fünf Jahren treten Jana und Anton zusammen auf. Er erklingt Musik aus den 1920er-Jahren bis heute, von Swing über Walzer bis hin zu melancholischen Liebesliedern.