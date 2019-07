Neumühle : Gefühlvolle Ansichten

von svz.de

08. Juli 2019, 10:02 Uhr

„Endlich“ heißt die Ausstellung im Schweriner Kunst-Wasser-Werk. Sie zeigt ab Ende Juli Fotoarbeiten von Andreas Rossmann, Nicole Woischwill, Marc Zenner. Eröffnung ist am Sonnabend, 27. Juli, um 17 Uhr in Neumühle. Ein Lichtspiel fällt auf Gemäuer und versetzt in Erstaunen. Alle drei Künstler erspüren auf ihre Art diesen Gefühlspunkt, an dem das Endlich der Endlichkeit begegnet. Ein Punkt, für den die Fotografie zumindest Näherungswerte schafft. Das Kunst-Wasser-Werk in der Neumühler Straße 80 öffnet von Freitag bis Sonntag jeweils 14 bis 18 Uhr.