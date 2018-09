Schwerin : Geldautomat gesprengt

Täter sind geflüchtet

03. September 2018, 07:35 Uhr

In der Landeshauptstadt ist erneut ein Geldautomat aufgesprengt worden. Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte diesmal einen Bankautomaten in der Nacht in einer Filiale im Stadtteil Zippendorf angegriffen. Der Automat sei zerstört. Anwohner hätten einen lauten Knall gehört und die Beamten gerufen. Die Täter seien geflüchtet. Weitere Einzelheiten könnten mit Rücksicht auf die Ermittlungen noch nicht mitgeteilt werden, hieß es weiter.

Es war die vierte Attacke auf Geldautomaten in Westmecklenburg innerhalb weniger Tage. Seit dem 29. August haben Unbekannte Geldautomaten in Krakow am See (Landkreis Rostock), Gadebusch (Kreis Nordwestmecklenburg) und in Schwerin im Stadtteil Lankow beschädigt und einige auch aufgesprengt. Dabei erbeuteten die Unbekannten allein in Krakow am See 200 000 Euro Bargeld, wie es von der Staatsanwaltschaft hieß. Von der Beute und den Tätern fehle bisher jede Spur.