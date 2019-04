Schwerin : Generationswechsel bei der Feuerwehr

von Onlineredaktion pett

01. April 2019, 05:00 Uhr

Karl-William Leonhardt von der Freiwilligen Feuerwehr Schwerin-Mitte ist neuer Vorsitzender des Stadtfeuerwehrverbandes. Der 30-Jährige, bisher Stadtjugendfeuerwehrwart, wurde bei der Jahreshauptversammlung von den Delegierten der freiwilligen Feuerwehren zum Nachfolger von Gerhard Lienau gewählt. Leonhardt bekam 33 von 34 Stimmen. „Über das Ergebnis freue ich mich sehr, es bedeutet zugleich aber auch eine große Verantwortung“, betonte Leonhardt. Mit Klaus Telge hat der Stadtfeuerwehrverband auch einen neuen Geschäftsführer. Die Beförderung zur Hauptfeuerwehrfrau nahm Nicole Braun bei der Sitzung im Rathaus entgegen. Geehrt wurden Johannes Langowski mit der Ehrenspange für 10-jährige aktive Dienstzeit, René Lummert für 20 Jahre und Wolfgang Grimm, der in den Ruhestand geht und seine Aufgabe als Fachwart für Öffentlichkeitsarbeit an Fabian Stenzel weitergab. OB Rico Badenschier sprach dem ehrenamtlichen Einsatzkräften in einem Grußwort seinen höchsten Respekt aus.