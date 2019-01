„Geniale Idee“: Die Linke lobt Engagement des Theaters

von Nadja Hoffmann

16. Januar 2019, 10:46 Uhr

360 000 Euro Fördergeld für Projekte mit Migranten erhält das Mecklenburgische Staatstheater aus der Kulturstiftung des Bundes. Das Staatstheater will mithilfe der Projekte Menschen mit Migrationshintergrund nicht nur für das Theater begeistern, sondern ist auch vor Ort in Kooperation mit Vereinen aktiv. Kinder und Jugendliche im Mueßer Holz und Neu Zippendorf können so Kultur nicht nur erleben, sondern auch mitgestalten.

Lob dafür gibt es von der Linksfraktion. Der Stadtverwaltung sei es mit kreativen Ideen gelungen, die notwendigen Eigenmittel haushaltsneutral zur Verfügung zu stellen und sie verfügt mit dem Campus am Turm auch über eine Einrichtung, die als Spielstätte bestens geeignet sei. Dazu erklärt Peter Brill, für die Linksfraktion Mitglied im Sozialausschuss: „Diese Zusammenarbeit ist genial und ermöglicht Kindern und Jugendlichen in den strukturell benachteiligten Stadtteilen das Kulturleben im Quartier mitzugestalten.“ Gleichzeitig sei dieses Projekt ein Beitrag gegen die Segregation, die in diesen Stadtteilen leider besonders stark zu spüren sei. Alle Maßnahmen, die geeignet sind, das Quartier zu beleben, unterstütze die Linke. Denn kulturelle Bildung diene auch der Entwicklung der Sprachkenntnisse und der sozialen Kompetenzen.