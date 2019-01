Schwerin : Geschichten von Kuno Karls

von svz.de

08. Januar 2019, 09:24 Uhr

Der Förderverein der Kirche zu Kirchstück lädt am Donnerstag, 17. Januar, Kuno Karls ins Hofcafe Medewege ein. Der Stadtchronist aus Hagenow wird aus seinem reichen Fundus der Geschichten zu „Fieken hätt schräben ut Hagenow“ vortragen. Er hat aber auch andere Erzählungen parat. Los geht die Veranstaltung um 19.30 Uhr. Plattdeutsch geht es im Jahresprogramm auch am 8. Februar weiter. Um 19.30 Uhr ist Norbert Bosse zu Gast und wird auf seine fröhliche und offene Art plattdeutsche Geschichten unter dem Motto „kumm ok gaut dürch’n Winter“ erzählen.