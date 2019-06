von svz.de

28. Juni 2019, 05:00 Uhr

Der Seniorenbeirat der Landeshauptstadt lädt einmal im Monat zu einer öffentlichen Sprechstunde ein. Die nächste Sprechstunde findet am Donnerstag, 4. Juli, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr im Erdgeschoss des Stadthauses, Am Packhof 2 - 6, in Raum E 089 statt. Der Vorsitzende des Seniorenbeirates, Siegfried Schwinn, freut sich auf interessierte Besucherinnen und Besucher.