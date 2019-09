Schwerin : Gespräche mit Riexinger

Parteivorsitzende der Linken kommt nach Schwerin

von Hans Taken

25. September 2019, 05:00 Uhr

Der Parteivorsitzende der Linken, Bernd Riexinger, kommt heute nach Schwerin. Auf dem Programm des Linkspolitikers stehen ein Besuch in der Landtagsfraktion, ein Gespräch mit Auszubildenden in der Beruflichen Schule für Wirtschaft und Verwaltung sowie beim Nahverkehr Schwerin. Am Nachmittag steht Riexinger im Gewerkschaftshaus in der Dr.-Külz-Straße Rede und Antwort bevor es ab 19 Uhr im Spiegelsaal der Ritterstuben eine öffentliche Lesung mit ihm gibt. Im Mittelpunkt des Besuches stehen für den ehemaligen Betriebsrat und Gewerkschaftssekretär die Arbeits- und Ausbildungsbedingungen im Osten.