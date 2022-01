Corona-Lage in Schwerin : Gesundheitsamt kontaktiert Infizierte nach Test zuerst per SMS

Damit sollen neue Fälle schneller mit der Quarantäne beginnen. Neuinfektionen gab es zudem wieder in Schulen und Kitas.

von Marco Dittmer

14. Januar 2022, 17:23 Uhr

Damit sollen neue Fälle schneller mit der Quarantäne beginnen. Neuinfektionen gab es zudem wieder in Schulen und Kitas.

Das Schweriner Gesundheitsamt will künftig Personen mit positiven PCR-Test per SMS oder E-Mail vorab informieren. Das Ergebnis soll noch vor der telefonischen Übermittlung gesendet werden. Die automatisierte Benachrichtigung enthält einen Link, mit dem die Kontaktierten bereits vorab Daten wie Symptome oder Kontaktpersonen an das Gesundheitsamt übermitteln können. Auf jeden Fall werden Infizierte auch weiterhin persönlich angerufen. Bei steigenden Fallzahlen wird das jedoch nicht immer tagaktuell möglich sein, teilt die Stadt mit.

76 neue Fälle am Freitag

Seit wenigen Tagen gibt es wieder mehr Neuinfizierte in der Landeshauptstadt. Am Freitag wurden 76 Fälle registriert, darunter Einzelinfektionen in vier Schulklassen und drei Kita-Gruppen. Nach weiteren Infektionen wurde für die Gruppe Grün der Kita „Alles im Lot“ am Freitag Quarantäne angeordnet. Damit gibt es in der Landeshauptstadt 590 aktive Coronafälle. Die Infektionsinzidenz steigt auf 463,3. Acht Personen werden derzeit im Krankenhaus behandelt werden, zwei mehr als am Vortag.

Weiterlesen: 144 Neuinfektionen am Dienstag – Kitas und Schulen betroffen

Ab Sonnabend gelten in Mecklenburg-Vorpommern wieder die Regeln der Corona-Ampelstufe Orange. Damit öffnet die Schwimmhalle auf dem Großen Dreesch ab dem Wochenende wieder regulär für das Bevölkerungsschwimmen. Es gilt die 2Gplus-Regel. Das städtische Kulturforum Schleswig-Holstein-Haus öffnet seine Ausstellungen wieder ab Dienstag. Das Haus ist dienstags bis sonntags täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet.