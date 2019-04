Schwerin : Gleise werden geschweißt

von svz.de

05. April 2019, 07:23 Uhr

Von Sonntag an bis Freitag, 12. April, werden jeweils in der Zeit von 20 bis 5 Uhr zur Gewährleistung der Betriebssicherheit und zur Senkung des Lärmpegels Schweiß-, Schleif- und Reinigungsarbeiten an den Straßenbahngleisen ausgeführt. Die Arbeiten erfolgen zwischen der Kreuzung Geschwister-Scholl-Straße/Goethestraße bis zum Marienplatz. Der Straßenbahnverkehr wird nicht beeinträchtigt.