Mit Kunst durch Corona-Krise : Glücksmaler Michael Frahm setzt auf Wellen, Farbe und Internet

von Katja Müller

16. Januar 2022, 12:29 Uhr

Dutzende Meeresmotive stehen fertig im Atelier, eigentlich wollte er damit zur Bootsausstellung nach Düsseldorf. Die fällt aber aus. Der Basthorster nimmt es mit Humor und präsentiert sie nun online.

Es ist noch früh am Morgen, doch die gute Laune im Kunsthaus Basthorst ist schon wach. Michael Frahm höchst selbst huscht durch die Räume und räumt. Farben, Pinsel. Leinwände. Alles wird ordentlich aufgereiht, sortiert, auf Staffeleien verteilt. Es ist keine Inventur, die ansteht, sondern Besuch hat sich angekündigt. Malkurs steht groß in seinem Kalender für diesen Sonnabend. Auch seine Frau Jana wirbelt schon durchs Haus. Sie bereitet ihren Action-Painting-Kurs vor. Corona ist für beide kein großes Thema. „Es lähmt uns nicht, ganz im Gegenteil. Wir haben große Freude an unserer Arbeit, ich habe so viel gemalt wie noch nie“, sagt Michael Frahm.

Gemerkt hat er das nicht nur an den zahlreichen Leinwänden, die aktuell Meeresmotive, Häfen und Wellen präsentieren, sondern auch an seinem Arm. „Eine kleine Entzündung, aber ich will gar nicht klagen. Es geht uns gut und auch Corona wird ja bald wieder vorbei sein“, sagt der Basthorster und schiebt hinterher: „Wenn ich nicht daran glaube, dann würde ich es nicht aushalten. Ich schaue bewusst nur wenig Nachrichten, um mich nicht verrückt zu machen. Meine Energie stecke ich lieber in meine Kunst“, sagt er und deutet auf ein paar großformatige Werke mit Booten und Hafenmotiven. Sie zeigen Rostock, Hamburg und Manhattan.

„Wasser ist der Grundbaustein des Lebens und besonders das Meer mit seiner unbändigen Kraft ist bezeichnend für unser Dasein“, sagt er und setzt einen weiteren blauen Akzent auf der Leinwand. Das Wasser habe ihn schon immer fasziniert. Michael Frahms Vater war bei der Marine. Eine Erinnerung daran hängt an einem Pfeiler in seinem Atelier: das Hochzeitsfoto seiner Eltern – die Mutter im Brautkleid, der Vater in Uniform. Auch Michael Frahm hatte einst den Wunsch, sich bei der Marine verpflichten zu lassen. Doch daraus wurde nichts. „Ich konnte zu schlecht gucken“, sagte er und greift erneut zur Farbe. Die Wellen sind dran. Denn die See, so der Künstler, sei eine Mischung aus sanftmütig, seicht und stürmisch und rau.

Das Meer hat viele Wellen, wie das Leben. Das Gute ist, sie kommen immer an Land. Ein hoffnungsvolles Bild, gerade in dieser Zeit. Michael Frahm, Kunstmaler aus Basthorst

Mit den Meeresmotiven stillt der Glücksmaler zum Teil auch seine eigenen Bedürfnisse wie das Fernweh. Beim Malen träume er sich an andere Orte. „Das machen auch meine Kunden. Es gibt in dieser Zeit viele Auftragswerke. Die Corona-Pandemie zeigt, dass die Menschen sich wieder mehr mit schönen Dingen wie der Kunst beschäftigen, es sich in den eigenen vier Wänden schön machen“, erklärt Jana Frahm. Auch sie hat sich mit ihrer Pailletten-Kunst mittlerweile einen Namen in der Szene gemacht.

Wieder Onisage geplant

Beide haben erkannt, dass es nicht nur wichtig ist, keine all zu langen Pausen einzulegen und sich von der Pandemie lähmen zu lassen, sondern in den sozialen Netzwerken präsent zu sein. „Sicher ist es wichtig, ab und zu abzuschalten, doch um einen Kundenstamm aufzubauen und zu halten, muss man regelmäßig etwas anbieten“, erklärt Michael Frahm und lässt seine Follower aktuell am Entstehen der Meeres-Motive teilnehmen.

Eigentlich wollte er die Bilder auf der Boot, der weltweit führenden Wassersport- und Bootsmesse in Düsseldorf, präsentieren. Pandemiebedingt fällt sie aus. Geplant ist eine Onisage – eine Online-Ausstellung, bei der er die Werke nach und nach vorstellt und die jeweiligen Besonderheiten erklärt. Ebenso sei das Kunsthaus in Basthorst mittwochs bis sonnabends in der Zeit von 10 bis 16 Uhr für die Besucher geöffnet.

Eine Pause gibt es aktuell für die sozialkritischen Werke. Einige sind bereits fertig, andere stehen halbfertig in der Ecke des Ateliers. „Ich werde das auf jeden Fall weitermachen, nur jetzt brauche ich etwas Fröhliches“, sagt Michael Frahm und greift erneut zum Spachtel mit Farbe. Pink statt blau ist jetzt an der Reihe und wird auf dem Hafenmotiv eingearbeitet.

