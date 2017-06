Dörferhochzeit kein Thema : Gnevener wollen alleine bleiben

vergrößern 1 von 1 Foto: Katja Müller 1 von 1

Klein, aber fein – das trifft wohl auch auf die Gemeinde Gneven zu. Aber das Kleinod ist noch mehr. Was genau, darüber informierte Bürgermeister Hubert Dierkes seine Einwohner am Montagabend. Gemeindeleitbildgesetz und Selbsteinschätzung heißen die derzeitigen Zauberworte, die Bürgermeister und Gemeindevertreter aufhorchen oder zusammenzucken lassen. An der vom Land geforderten Selbstbewertung kommt derzeit keine Kommune vorbei. 100 Punkte kann man erreichen. Ab 50 plus beginnt eine Gemeinde, zukunftsfähig zu sein. In Gneven sind alle Fragen bereits beantwortet – das End-Ergebnis steht fest: 71 Punkte. Wie die sich zusammensetzen, wo es hakt und wo die Kommune gut aufgestellt ist, hat der Bürgermeister genau erläutert. So gab es unter anderem Punktabzug für eine fehlende Einsatzbereitschaft der Feuerwehr tagsüber. „Wir haben zwar eine gut ausgestattete Wehr, ein modernes Feuerwehrgebäude und auch 13 aktive Mitglieder, doch am Tage sind oft nur vier Brandschützer verfügbar“, erläutert Dierkes. Auch bei der baulichen Entwicklung gab es Punkt-Abzug. Doch da sieht sich die Kommune in einer Zwickmühle: Gern würden sie Bauland erschließen, aber die Landesraumordnung lässt das nicht zu. „Es ist höchste Zeit für ein neues Wohngebiet, aber wir bekommen keine Förderung. Und allein schaffen wir das finanziell nicht“, so der Bürgermeister. Das bedeutet aber nicht, dass die Gemeinde Gneven Geldsorgen hat. Schließlich gab es bei der Finanzausstattung volle Punktzahl. „Wir sind gut aufgestellt“, betonte Dierkes.

Ein Punkt, über den Bernd Rolly nicht mit dem Gemeindeoberhaupt diskutieren wollte. Der Ex-Bürgermeister von Parchim ist einer der Koordinatoren im Kreis Ludwigslust-Parchim, die bei der Umsetzung des Leitbildgesetzes helfen sollen. Er riet den Gnevenern, die Bewertung bei der Feuerwehr zu überdenken und mahnte auch die Punkte bei der Abwasserversorgung an. „Sie haben diese Aufgabe an einen Verband abgegeben. Volle Punktzahl gibt es nur, wenn die Gemeinde das allein regelt“, erklärte Rolly. Großzügig zeigte er sich hingegen bei der Bewertung des politischen Lebens in der Kommune: „Auch wenn Sie keine Parteien haben, sind Sie dennoch politisch aktiv. Sie diskutieren miteinander und engagieren sich auf politischer Ebene. Dafür würde ich durchaus einen Punkt geben.“

Rolly berät aber nicht nur bei Fragen zur Selbsteinschätzung, sondern auch bei Verfahrensfragen zu Gemeindefusionen. Die waren an diesem Abend kein Thema. „Wir wollen eigenständig bleiben – so lange wie es geht“, sagte Hubert Dierkes. Bei den Bürgern kam dies gut an, bei Rolly weniger: „Sie schieben einen Gesetzesverstoß vor sich her. Denn Gneven hat weniger als 500 Einwohner und müssten laut Gesetz mit einer anderen Kommune fusionieren.“ Noch werde dieser Verstoß nicht geahndet, schob Rolly hinterher.

von Katja Müller

erstellt am 28.Jun.2017 | 08:00 Uhr