Schwerin : Grande Dame Ulla Meinecke im Speicher

von Onlineredaktion SVZ

24. Januar 2019, 05:00 Uhr

Ulla Meinecke, die Grande Dame der poetischen deutschen Popmusik, kommt nach Schwerin. Mit den Multi-Instrumentalisten Ingo York und Reinmar Henschke wird sie am 25. und 26. Januar im Speicher zu erleben sein. „Und danke für den Fisch“ heißt das Programm. Einlass ist jeweils um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information am Markt unter der 0385 / 5 92 52 14 und beim Ticketservice Sport- und Kongresshalle unter Tel. 0385/ 7 61 90 - 190 / - 191.