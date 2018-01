Wohnen in Schwerin : Große Pläne für Zippendorf

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Gert Steinhagen

erstellt am 16.Jan.2018 | 08:00 Uhr

Der Streit um die Zukunft des Strandhotels nimmt kein Ende. Der Ortsbeirat sträubt sich gegen eine Bebauung rund um das historische Gebäude. Den gültigen Bebauungsplan, der noch für ein Medienhotel aufgestellt wurde, wollen die Kommunalvertreter nicht. Und die Pläne, die der Investor Ulf Heyer und die Stadtverwaltung mühsam entwickelt haben, lehnt der Beirat ebenfalls ab. Die dörfliche Struktur Zippendorfs würde zerstört werden, heißt es zur Begründung. Dabei gab es schon vor fast 100 Jahren den Plan, den Schweriner Stadtteil auszubauen.

Schon kurze Zeit nach der Eingemeindung Zippendorfs am 19. März 1920 nach Schwerin nahm sich der Stadtbaurat Andreas Hamann des Kur- und Erholungsortes an. Er entwarf einen „Bebauungsplan für Zippendorf“. Der wurde 1922 im Band Schwerin der Reihe Deutschlands Städtebau des Berliner Dari-Verlages veröffentlicht.

Bereits dieser Plan zeigt die Vorstellungen für einen deutlichen Ausbau Zippendorfs. Vor dem Strandhotel sind gleich mehrere Bootsstege zu erkennen. Hinter dem Gebäude sollten mehrgeschossige riegelartige Wohnhäuser rechts und links eines öffentlichen Platzes gebaut werden. Den nördlichen Abschluss des Platzes sollte ein öffentliches Gebäude bilden, wahrscheinlich eine Schule.

Weiter östlich wollte Hamann einen weiteren Platz etablieren, an dem er sogar eine Kirche für Zippendorf vorsah. Auch dieser Platz sollte ringsum mit Wohnhäusern bebaut werden.

An der Crivitzer Chaussee sollte die so genannte Orthmannsche Wiese parzelliert und mit Einfamilien- und Doppelhäusern bebaut werden. Diese hätten in etwa dort gestanden, wo heute die nördliche Fahrbahn der Crivitzer verläuft. An einer neuen Straße, die zwischen der Crivitzer Chaussee und der Straße Am Strand verlaufen sollte waren Reihenhäuser vorgesehen.

Dieser Hamann-Plan wurde nie, auch nicht zum Teil, umgesetzt. Zum einen war die wirtschaftliche Lage nach dem Ersten Weltkrieg nicht dazu angetan, in großem Stil zu investieren. Zum anderen gab es in Schwerin innenstadtnah noch genügend Bauplätze.

Trotzdem hat sich Zippendorf in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt. 1984 wurde das FDGB-Heim Fritz Reuter eröffnet. Daraus wurde nach 1990 der Wohnpark Zippendorf – eine Seniorenresidenz. Am Hufenweg entstand ein Eigenheimgebiet. Die Einwohnerzahl Zippendorfs hat sich seit 1990 nahezu verdoppelt.

Auch wenn dieser Bebauungsplan von Andreas Hamann nicht verwirklicht wurde, so hat der Stadtbaurat doch seine Spuren in Schwerin hinterlassen. Er entwarf unter anderem die Berufsschule am Obotritenring, die ehemalige Gerhart-Hauptmann-Schule, und das Krematorium auf dem Alten Friedhof.