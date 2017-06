Serie: BUGA-Rückblick : Grüne Oase auf dem Burgsee

vergrößern 1 von 2 Foto: kawi 1 von 2

Im Ur-Konzept der Bundesgartenschau 2009 war sie Teil der Gärten der Jahrhunderte – heute ist sie einfach „nur“ die Schwimmende Wiese. Mitten in der Stadt entstand zur Buga eine Fläche, die von den Schwerinern und ihren Gästen besonders bei schönem Wetter für ein entspannendes Sonnenbad, für Treffen mit Freunden und hin und wieder auch zum Grillen genutzt wird. Hier finden Konzerte statt und kleine Feste, hier können sich Kinder vergnügen.

Das Areal, auf dem sich heute die Schwimmende Wiese befindet, hatte schon Georg Adolf Demmler im Blick. In seinem 1863 vorgelegten Erweiterungs- und Verschönerungsplan der Residenzstadt Schwerin ist in dem Bereich ein Park nach englischem Vorbild zu erkennen – mit Bäumen, Büschen und verschlungenen Wegen durch Rasenflächen. Diese Plan wurde nie umgesetzt. Dafür bauten die Russen nach dem Zweiten Weltkrieg Ostufer des Burgsees eine Pferderennbahn. Weil der Untergrund an der Stelle wenig tragfähig ist, wurde die Zuschauertribüne in Holzbauweise ausgeführt. Anfang der 50er-Jahre hatten deutsche Radsportler das Sagen. 1951 fand auf der Aschenbahn ein Albert-Richter-Gedenkrennen über 125 Runden statt. Es kamen tausende Besucher.

Albert „Teddy“ Richter war 1932 Weltmeister im Bahnsprint und zwischen 1933 und 1939 mehrmals Deutscher Meister und zweimal Vizeweltmeister. Den Nazis war es ein Dorn im Auge, dass Richter im Ausland mit dem Reichsadler auf dem Trikot antrat und nicht mit dem Hakenkreuz. Die SED-Führung machte seine Kompromisslosigkeit zum Vorbild. Deshalb wurde der Sportplatz am Burgsee in Albert-Richter-Kampfbahn umbenannt. Bis zur Aufgabe des Sportplatzes für die Bundesgartenschau spielte hier der Burgseeverein Fußball. Der Verein hat seine Heimstatt heute auf dem großen Dreesch an der Crivitzer Chaussee.

Mit dem Ausbaggern des südlichen Teils des Burgsees wurden die Voraussetzungen für den Bau der Schwimmenden Wiese geschaffen. Obwohl der Name es suggeriert, schwimmt die zweieinhalb Hektar große Fläche natürlich nicht. Die Ufer sind mit 14 Meter langen Spundbohlen befestigt. Vom Bertha-Klingberg-Platz ist die Schwimmende Wiese über eine Brücke zu erreichen, die unter einer Kolonnade hindurch führt. Diese Betonkonstruktion bekam von den Bürgern sehr schnell den Namen „Toaster“.

Über drei kleinere Brücken gelangen Spaziergänger von der Wiese in den historischen Schlossgarten. Am Nordufer der Fläche lädt eine Treppenanlage zum Verweilen ein.

Zur Bundesgartenschau empfing die Schwimmende Wiese die Gäste mit einem wogenden Gräsermeer. Dazu kamen weitere Pflanzen – insgesamt wurden 220 000 Stauden in die Erde gebracht. Der dadurch entstandene Pflegeaufwand war für die Stadt nach der Buga aus Kostengründen jedoch nicht mehr durchhaltbar. Die meisten Pflanzflächen wurden abgeräumt und zu Rasenflächen gemacht. Um trotzdem Farbe auf die weite Fläche zu bekommen, hat der Kultur- und Gartensommerverein gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen tausende Zwiebeln von Frühblühern in die Erde gebracht.

von Gert Steinhagen

12.Jun.2017