Schwerin : Grüne wählen ihre Kandidaten

07. Januar 2019, 08:31 Uhr

Die Mitglieder der Bündnis-Grünen der Landeshauptstadt wählen am Sonnabend, 19. Januar, um 10 Uhr in der Landesgeschäftsstelle in der Gaußstraße 5 ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl 2019. Hierbei sind alle mit erstem Wohnsitz in Schwerin gemeldeten und zur Kommunalwahl wahlberechtigten Mitglieder geladen. Gäste sind willkommen. Das Wahlprogramm wird auf der Mitgliederversammlung im Februar beschlossen.