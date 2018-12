Schwerin : Gutscheine waren die Renner

Einzelhändler ziehen bei Büchern, Mode, Schmuck und Kosmetik fast durchweg positive Bilanz

von Thorsten Meier

30. Dezember 2018, 05:00 Uhr

Ein schön geschmückter Baum ist wichtig, gutes Essen ebenfalls, doch zu Weihnachten gehören eben auch Geschenke. Und hier scheinen sich die Schweriner in diesem Jahr nicht haben lumpen lassen. Das geplante Durchschnittsbudget, so hat es eine repräsentative Umfrage der Unternehmensberatung EY ergeben, lag dafür bei 282 Euro, das sind demnach sechs Prozent mehr als im vergangenen Jahr und bedeutet hochgerechnet bundesweit immerhin 18 Milliarden Euro.

Der Einzelhandel im Nordosten zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf des Weihnachtsgeschäftes zufrieden. Etwa 1,6 Milliarden Euro Umsatz seien in MV avisiert gewesen. Eine Zahl, die man offensichtlich nicht revidieren müsse, sagte jüngst der Landesgeschäftsführer des Handelsverbandes Nord, Kay-Uwe Teetz. Traditionell liefen Gutscheine und Schmuck, der in diesem Jahr auch etwas teurer ausgefallen sei, als noch in der Vergangenheit.

Trotz Internets scheint es die Landeshauptstädter in diesem scheidenden Jahr zum Weihnachtsshopping in die Städte und Einkaufscenter gezogen zu haben. Nur 21 Prozent der Befragten gaben an, ihre Gaben lieber per Mausklick zu kaufen. Die Mehrheit schätzt offensichtlich doch den Einkauf im örtlichen Handel.

So zeigt sich Buchhändler Axel Göttsch aus der Buschstraße sichtlich zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft. „Am besten haben sich Kinderbücher, Belletristik und Fotobände verkauft.“ Für 2019 wünscht sich der Geschäftsmann ein weiteres gesundes Wachstum für seinen Laden, der sich zunehmender Beliebtheit erfreue.

Volker Nothdurft von der gleichnamigen Goldschmiede in der Schmiedestraße sieht das vergangene Weihnachtsgeschäft etwas verhaltener. Es sei normal gewesen. „Wir hatten aber ein bisschen mehr erwartet. Es gab schon bessere Jahre, wenn ich ehrlich bin.“

In der Parfümerie Christin, die sich in der Marienplatz-Galerie befindet, ist das Team glücklich über die Umsätze vor dem Fest. „Das ist erst unser zweiter Weihnachtsverkauf. Deshalb sind wir sehr zufrieden mit dem Geschäft“, bekennt Horst Lutz, der in Vorpommern und Mecklenburg zwölf Filialen betreibt. In der Landeshauptstadt versuche er Fuß zu fassen, was die Kundschaft honoriere. „Dafür sind wir ihr wirklich sehr, sehr dankbar“, betont Lutz.

Auch in der Modebranche zeigen sich die Händler zufrieden mit dem Verkauf in den letzten Wochen.