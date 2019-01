Handgemacht: Kreativmarkt gibt Ideen

von Nadja Hoffmann

16. Januar 2019, 10:24 Uhr

Am Wochenende heißt es in der Kongresshalle „Handgemacht“. Beim 6. Kreativmarkt stellen am Sonnabend und Sonntag mehr als 130 Kleinerzeuger, Designer, Kunsthandwerker und Hobbykünstler ihre Produkte und Material zum Selbermachen aus. Schauvorführungen und Mitmachaktionen sorgen für Kurzweil. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Geöffnet ist Sonnabend, dem 19. Januar, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.