Schwerin : Handy-Profilbild wird Dieb zum Verhängnis

von svz.de

17. Dezember 2018, 20:55 Uhr

Ein per Haftbefehl gesuchter Straftäter konnte an einer Straßenbahnhaltestelle auf dem Großen Dreesch festgenommen werden, weil er dem Profilbild einer jungen Frau nicht widerstehen konnte.

Dieses Profilbild entdeckte der 38-jährige Straftäter in einem Handy, das am Sonnabend aus einem Transporter im Bereich Lankow gestohlen wurde. Er nahm Kontakt mit der jungen Frau auf und verabredete sich mit ihr zu einem Treffen am Sonntagnachmittag an einer Straßenbahnhaltestelle auf dem Großen Dreesch. Was er zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Seine „Traumfrau“ war die Lebenspartnerin von dem Mann, dessen Handy geklaut wurde.

Die junge Frau sah nicht nur gut aus, sondern sie war zudem auch clever genug zu erkennen, dass dem Handydieb das Handwerk gelegt werden könnte. Sie informierte die Polizei.

Bei der Festnahme des 38-Jährigen wurde bekannt, dass gegen ihn bereits ein Haftbefehl vorliegt. Zudem wurden bei ihm in geringer Menge Substanzen gefunden, die den Verdacht auf Betäubungsmittel begründen. Der Täter wurde an die Justizvollzugsanstalt überstellt.