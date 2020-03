Hundekot in Schwerin : Haufenweise Ärger

Schweriner beklagen sich über Hundekot am Wegesrand

von Sebastian Kabst

09. März 2020, 05:00 Uhr

Ein Spaziergang durch Schwerin kann so schön sein, gibt es doch viel zu sehen: das Schloss mit den Gebäuden des Residenzensembles oder die vielen Seen zum Beispiel. Doch wer nicht aufpasst und zu sehr die Denkmäler bewundert, wird sich schnell ärgern. Denn auf vielen Gehwegen und Grünflächen der Stadt liegen kleine und zuweilen große Haufen. Für Hunde ist die Stadt eine große Toilette. Die Beseitigung des Kots liegt in der Verantwortung der Besitzer. Doch viele kümmern sich nicht um den Unrat.

„Das ist ein generelles Problem. Die Hunde scheißen einfach überall hin“, sagt Manfred Sauer. Der Schweriner ist empört. Vor dem Eingang zum Mehrgeschosser, in dem er wohnt, auf der Wiese dahinter und auf den meisten Gehwegen in seinem Viertel: überall liegen Hundhaufen.

Hundewiesen schaffen keine Abhilfe

Laut Stadtverwaltung gab es Ende 2019 in Schwerin etwa 3860 Hunde und damit immerhin fast 400 weniger als noch im Jahr zuvor. Besser wird die Situation dadurch jedoch kaum. Hundewiesen sollen Abhilfe schaffen. Doch auch dadurch scheint das Problem nicht in den Griff zu bekommen zu sein.

Zwar gebe es beim städtischen Beschwerdemanagement kaum Anfragen zum Thema Hundekot, doch die Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen, kurz SDS, machen bei den wenigen Hinweisen auf dem Beschwerdeportal „Klarschiff“ auch kaum Hoffnung. „Die Gehwege sind von den Anwohnern zu reinigen“, antworten die SDS so auf eine Beschwerde über verschmutzte Bürgersteige, bei der auch Hundekot ein Thema war. Eine weitere aktuelle Anfrage wird ebenfalls nicht bearbeitet. „Es gibt keinen Reinigungsdienst von Kot im Gebüsch“, so die SDS. Grund sei, dass die Exkremente auf der Erde schnell verrotten würden. Laut städtischem Eigenbetrieb mache es da keinen Unterschied, ob die Hinterlassenschaft von einem Menschen, wie vom Hinweisgeber vermutet, oder von einem Hund komme.

Schilder sollen Hundehalter sensibilisieren

Für Manfred Sauer ist das keine zufriedenstellende Antwort. „Die ganze Wiese unter meinem Balkon ist zugeschissen“, sagt er. Hier ist aber nicht die Stadt zuständig, sondern die Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft SWG. „Hundekot ist natürlich auch bei uns ein schwieriges Thema“, sagt Marion Kühl, Abteilungsleiterin bei der SWG. Mit Hinweisschildern versucht der Vermieter für das Thema zu sensibilisieren. Der Versuch, Beutelspender aufzustellen, wurde bereits wieder eingestellt, da sie von Vandalen zerstört wurden. Wie der zweite große Vermieter in Schwerin das Problem lösen will, ist unklar. Eine Anfrage unserer Zeitung wollte die Wohnungsgesellschaft WGS nicht beantworten.

Von dem vielen Kot in der Stadt ist auch Vivien Käckenmeister genervt. „Es gibt in Schwerin leider zu viele Hundehaufen. Doch das Problem liegt weniger bei der Stadt als vielmehr bei den Besitzern“, sagt die Betreiberin eines Hundehotels. Verantwortlich für die Entsorgung des Kots seien die Hundehalter, heißt es auch aus der Stadtverwaltung. Kümmern die sich nicht, sind die Grundstückseigner in der Pflicht. Das sei aber kein Freifahrtsschein für die Hundebesitzer.

Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass die Zahlung der Hundesteuer die Besitzer des Tieres davon entbindet, den Hundekot des Vierbeiners zu beseitigen. Auszug aus der Ordnungsfibel der Stadt Schwerin

Zur Entsorgung gibt es im gesamten Stadtgebiet mehr als 50 Beutelspender. Die bringen jedoch nur etwas, wenn die Hundehalter die Beutel dann auch in den Müll werfen und nicht am Wegesrand liegen lassen.

