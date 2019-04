von svz.de

15. April 2019, 08:46 Uhr

Schwerin | Die Änderungen des Flächennutzungsplans der Landeshauptstadt stehen am Dienstag auf der Tagesordnung des Hauptausschuss. Der beginnt um 18 Uhr im Stadthaus, Am Packhof 2 - 6 in Raum E 070. Weiteres Thema ist die Neuausweisung der Landschaftsschutzgebiete „Ostorfer- und Fauler See, Nuddelbachtal und Grimke See“ im übertragenen Wirkungskreis.