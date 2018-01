Schwerin : Heiße Debatte nach Eissturm

Meinungen über den Winterdienst gehen auseinander. Polizei lobt Autofahrer

von Volker Raab

19. Januar 2018, 21:00 Uhr

Kaum hatte Orkan Friederike die Landeshauptstadt mit Schnee überzogen, da stand der Schweriner Winterdienst schon auf dem Prüfstand. In den sozialen Netzwerken gab es Lob, vor allem aber Kritik. Unter dem Facebook-Beitrag von SPD-Stadtvertreter Roman Möller häuften sich Beschwerden. „Ich finde die Straßen katastrophal“, schrieb Manuela Schmidt dort. Am SVZ-Lesertelefon beklagte Reinhard Kappes, dass selbst Verkehrsknotenpunkte wie Marienplatz oder Grunthalplatz stundenlang nicht beräumt waren. Nico Standar dagegen hält bloße Kritik für den falschen Weg: „Der Winterdienst ist der letzte, bei dem man die Schuld suchen sollte. Was ich richtig schlecht fand, war der Informationsfluss an die Bürger.“

„Wir waren mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz“, erklärte ein Sprecher der Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen SDS. „Trotz Winterdienst gab es Probleme an einigen Steigungen.“

Seitens der Polizei gab es ein Lob für die Schweriner Autofahrer. „Die meisten verhielten sich vorbildlich und reagierten richtig aufs Wetter“, so ein Polizeisprecher. Insgesamt hätten im Zuständigkeitsgebiet nur sieben Verkehrsunfälle aufgenommen werden müssen, die in Zusammenhang mit Schnee und Glätte standen. Verletzt wurde niemand.

Kopfschütteln dagegen lösten bei den Beamten ein Verkehrsunfall in der Gerhart-Hauptmann-Straße aus. Ein betrunkener Autofahrer rammte ein parkendes Fahrzeug und flüchtete. Mit Hilfe von Zeugen konnte der 26-Jährige in der Voßstraße festgenommen werden. Er versuchte, sich dem Alkoholtest zu widersetzen. Der durchgeführte Test ergab einen Wert von 2,47 Promille. Außerdem stellten die Beamten bei der Kontrolle fest, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt und gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt. Er wurde postwendend in die JVA Bützow gebracht, außerdem wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.