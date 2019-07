Schelfstadt : Herkuleskeule im Speicher

von svz.de

29. Juli 2019, 09:12 Uhr

Die Herkuleskeule, Dresdens Kabarett-Theater, kommt mit einer Hiobsbotschaft: „Freibier wird teurer“ heißt die Katastrophenmeldung, in der Birgit Schaller, Hannes Sell und Jürgen Stegmann sich in einem irrwitzigen Spektakel in die Diskussionen um Gendertoiletten und Kriegsgefahr einmischen und versuchen, Sinn und Unsinn dieser aus den Fugen geratenen Welt zusammenzufügen. Die Herkuleskeule tritt am 24. August um 17 Uhr und um 20 Uhr im Speicher in der Röntgenstraße auf.