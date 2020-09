Neuer Engagement-Preis : Herzensmenschen gesucht

VR-Banken ehren engagierte Bürger

von Timo Weber

26. September 2020, 05:00 Uhr

Engagement wird groß geschrieben: Mehr als 40 Prozent der Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns sind ehrenamtlich tätig, sei es im Tier- und Umweltschutz, in den Bereichen Inklusion und Integration, in der Kranken- und Altenpflege, im Sportverein, in Kindergärten, in der Kirche oder in der Nachbarschaftshilfe. Seit Beginn der Corona-Pandemie dürfte diese Zahl noch größer geworden sein. Um dieses vielfältige Engagement zu würdigen, suchen die Volksbanken Raiffeisenbanken in MV die „VR-Herzensmenschen“.

„Menschen, die sich aus eigener Initiative für das Gemeinwohl einsetzen, sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. Wir wollen ihnen Danke sagen und auch anderen Mut machen, sich zu engagieren“, sagt Ronny Bauch von den Volksbanken Raiffeisenbanken.

Schirmherrin des neuen Engagement-Preises ist Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die die Menschen im Land ermuntert, eigene Vorschläge einzureichen:

Wer sich für eine gute Sache engagiert, für andere Menschen oder für das Zusammenleben vor Ort, der leistet einen wertvollen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt. Diese Helfer haben Anerkennung verdient. Deshalb unterstütze ich gerne die Initiative ,Herzensmenschen‘, für die ich die Schirmherrschaft übernommen habe. Es würde mich freuen, wenn viele die Möglichkeit nutzen würden, online ihre ,Herzensmenschen‘ für eine verdiente Auszeichnung vorzuschlagen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig

Jeweils im Oktober, November und Dezember wählt eine Landesjury die monatlichen Gewinner aus. Jeder Landessieger kann sich über 500 Euro als Dankeschön für sein Engagement freuen; insgesamt werden auf der Landesebene Preisgelder in Höhe von 7500 Euro ausgelobt. Doch das ist noch nicht alles: Neben den von der Landesjury ausgewählten Siegern können die regionalen VR-Banken vor Ort eigene „VR-Herzensmenschen“ auswählen und auszeichnen. Ronny Bauch begründet das so: „Von Boizenburg an der Elbe bis Heringsdorf und von Neustrelitz bis hoch im Norden auf Rügen leben unzählige Helden des Alltags, die die Ärmel hochkrempeln und anpacken. Uns war es deshalb wichtig, nicht nur zwei oder drei Gewinner auszuwählen, sondern bis zum Ende des Jahres eine große Anzahl engagierter Menschen aus allen Teilen des Landes zu belohnen.“

Vorschläge für die „VR-Herzensmenschen“ können online auf der Internetseite vr-mv.de/herzensmenschen eingereicht werden. Vorgeschlagen werden kann jeder, der sich sozial und gesellschaftlich engagiert, volljährig ist und seinen Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern hat.

Die Aktion „VR-Herzensmenschen“ wird von den Medienpartnern Schweriner Volkszeitung, Norddeutsche Neueste Nachrichten, NDR 1 Radio MV, Nordmagazin, Ostsee-Zeitung und Nordkurier begleitet.