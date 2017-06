Hilfe in Schwerin : Herzkissen helfen fast überall

vergrößern 1 von 1 Foto: mara 1 von 1

Selbstgenähtes vom Wittenförderner Herzkissen-Verein geht in den Schweriner Helios-Kliniken weg wie warme Semmeln. Das 1000. selbst genähte Kissen dieses Jahres – und natürlich noch einige mehr – brachte jetzt Vereins-Chefin Katrin Staak dem Brustkrebszentrum. Für dessen Patientinnen rattert ihre Maschine seit 2011. Damals hatte sich Stationsleiterin Karin Patz auf die Suche nach pfiffigen Handarbeiterinnen aus der Umgebung gemacht, die spezielle Kissen fertigen können, die sich Frauen nach einer Brustkrebs-Operation unter den Arm klemmen können. Die Lymphe werden entlastet, Schmerzen gelindert. Stoff und Füllung für jedes Kissen kosten rund drei Euro, der Verein ist also immer auf Spenden angewiesen. Nicht nur das Brustkrebszentrum in Schwerin, sondern auch Palliativ-Patienten und jedes Kind, das im Schweriner Klinikum behandelt wird, die Kinderdialyse-Station in Rostock sowie die Brustkrebsstation in Wismar bekommen Herzkissen aus Wittenförden. Gebraucht werden deshalb dringend noch Näherinnen, die sich bei Katrin Staak unter der Telefonnummer 0173/3622254 melden können.

von Maren Ramünke-Höfer

erstellt am 17.Jun.2017 | 05:00 Uhr