Schwerin : Hier wird gebaut

von Timo Weber

05. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Ab Montag Vom 7. bis voraussichtlich 25.Oktober werden in der Joseph-Haydn-Straße in zwei Bauabschnitten Fahrbahninstandsetzungsarbeiten unter Vollsperrung ausgeführt.

Im Gosewinkler Weg werden Straßeninstandsetzungsarbeiten durchgeführt. Die Arbeiten erfolgen vom 7. bis voraussichtlich 25.Oktober unter Vollsperrung von Hausnummer 5 - 21. Der Mittelweg ist für die Zeit der Baumaßnahme in beiden Richtungen befahrbar.

Vom 7. bis 11. Oktober wird der gemeinsame Geh- und Radweg am Faulen See/Ludwigsluster Chaussee instandgesetzt. Der Weg ist gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen.



Ab FreitagVom 11. Oktober 18 Uhr bis 14. Oktober 5 Uhr ist der Bahnübergang Stern Buchholz an der L72 gesperrt. Eine Umleitung in Richtung Ludwigslust ab der Kreuzung B321/L72 über die Karl-Marx-Alle ausgewiesen. Die Umleitung von Ludwigslust in Richtung Schwerin ist über Hasenhäge ausgeschildert.

Vom 11. bis 17. Oktober werden in der Handelsstraße zwischen der Otto-Weltzin-Straße und der Baustraße Deckensanierungsarbeiten unter halbseitiger Sperrung durchgeführt. Für den Asphalteinbau ist vom 12. Oktober 7 Uhr bis 13. Oktober 6 Uhr eine Vollsperrung erforderlich.



Bis Sonnabend Auf dem ehemaligen Gelände des KIW Vorwärts am Mittelweg findet auch am heutigen Sonnabend das alljährliche Oldtimertreffen täglich von 9 bis 17 Uhr statt. Aufgrund des zu erwartenden erhöhten An- und Abreiseverkehres ist der Mittelweg für den Individualverkehr gesperrt. Anliegern des gesperrten Abschnittes wird die Zufahrt ermöglicht. Darüber hinaus gelten im Hopfenbruchweg und in der Güterbahnhofstraße Haltverbote.