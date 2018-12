Schwerin : Hildegard Karoß hat sich ihren Humor bewahrt

von Christian Koepke

13. Dezember 2018, 12:10 Uhr

Ihren 102. Geburtstag hat gestern Hildegard Karoß gefeiert. Zu den ersten Gratulanten gehörte Oberbürgermeister Rico Badenschier, der auch die Glückwünsche von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig überbrachte. Hildegard Karoß, geboren in der Nähe von Bad Polzin in Pommern, kam nach dem Krieg nach Mecklenburg, wurde in Langen Brütz heimisch. Seit zweieinhalb Jahren wohnt die Seniorin im Vitanas Altersheim in der Pfaffenstraße. „Ich werde hier umsorgt und fühle mich sehr wohl“, sagte Hildegard Karoß. Ihr Rezept für ein hohes Alter: viel Arbeit und nicht den Humor verlieren.