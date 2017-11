Schweriner tafel : Hilfe für die Tafel-Helfer

vergrößern 1 von 1 Foto: Koepke 1 von 1

von Christian Koepke

erstellt am 07.Nov.2017 | 08:00 Uhr

Freude bei der Schweriner Tafel: Die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin stellt 5000 Euro zur Verfügung, damit sich der Verein ein neues Kühlauto kaufen kann. „Tafel“ bedeute praktische Hilfe dort, wo sie dringend benötigt werde, sagt Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Kai Lorenzen. „Wir unterstützen seit vielen Jahren die Arbeit der Tafel und möchten auch bei dem aktuellen Notfall gern ein Zeichen setzen. Mit unserer Spende verbinden wir die Hoffnung, dass schnell weitere Helfer gefunden werden.“

Tafel-Chef Peter Grosch dankt herzlich für die Zuwendung, die auf einen Artikel in unserer Zeitung hin einging. „Wir haben auch noch zwei weitere Spenden in Höhe von insgesamt 6000 Euro bekommen“, berichtet Grosch. Außerdem gäbe es Gespräche mit dem Lions Club in München, der seine Unterstützung bei der Beschaffung eines neuen Autos in Aussicht gestellt habe. Gut 30 000 Euro müssten für ein Kühlfahrzeug veranschlagt werden, erklärt Peter Grosch. Es werde also noch Hilfe benötigt, um das Geld für einen Wagen zusammenzubekommen.

Bisher verfügte die Tafel über zwei Autos mit Kühlung. Bei einem Wagen ist jedoch der Motor kaputt, deshalb kann derzeit nur ein Fahrzeug genutzt werden. Zwar könne der Verein noch auf zwei Autos ohne Kühlmöglichkeit zurückgreifen, doch ließen sich damit nur Brot oder Gemüse transportieren, betont der Vorsitzende. „Für Aufschnitt, Salate oder Milchprodukte benötigten wir ein Kühlfahrzeug, sonst geben uns die Kaufhallen die Lebensmittelspenden gar nicht erst mit.“

Die Wagen der Tafel sind nicht nur in Schwerin, sondern in ganz Westmecklenburg unterwegs. „Wir versorgen in der Woche rund 3000 Menschen mit kostenlosen Lebensmitteln“, schildert Grosch. Darüber hinaus erhielten etwa 300 Schüler in Schwerin, Ludwigslust und Gadebusch dank der Tafel ein Frühstück.

Wer der Tafel mit einer Spende helfen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 0385/5006151 an Peter Grosch wenden.