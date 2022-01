Bauen mitten in der Stadt : Hochbau für neues Justizzentrum in Schwerin beginnt

Die Stabilisierung der Baugrube ist gelungen. Am Montag kommt der Kran, der den Nordflügel des neuen Justizzentrums zwischen Demmlerplatz und Obotritenring hochziehen soll.

von Bert Schüttpelz

14. Januar 2022, 18:00 Uhr

Die Stabilisierung der Baugrube ist gelungen. Am Montag kommt der Kran, der den Nordflügel des neuen Justizzentrums zwischen Demmlerplatz und Obotritenring hochziehen soll.

Die Baugrube ist gut fünf Meter tief und so riesig, dass sie an mehreren Seiten mit Wänden von Betonbohrpfählen abgestützt werden muss. Nur an einer Seite kann mit der sogenannten Berliner Verbundbauweise gearbeitet werden, also gerammten Doppel-T-Stahlträgern, zwischen die dicke Holzbohlen eingefädelt werden.

Bert Schüttpelz

„Das Baufeld ist schwierig“, sagt Projektleiter Lorenz Meyer. „Wir bauen mitten in der Stadt zwischen sehr schweren oder denkmalgeschützten Gebäuden und direkt an einer wichtigen Verkehrsmagistrale.“ Denn hier, zwischen Obotritenring, Mozartstraße und Demmlerplatz, entsteht der mächtige Nordflügel des künftigen Schweriner Justizzentrums.

„Bisher läuft alles nach Plan“, berichtet Robert Klaus, der Leiter des staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Schwerin, und klopft auf Holz. Beim Aushub der Baugrube seien die Arbeiter nur unerwartet auf einen kleinen, leeren Munitionsbunker gestoßen, der abgebrochen werden musste und auf eine Torflinse, die mit Bodenaustausch beseitigt werden konnte. „Auch während der Bohr- und Rammarbeiten gab es keinerlei Schäden an Gebäuden und Straßen. Wir haben sauber geplant“, sagt Klaus zufrieden.

Bohrpfahlreihen sichern die gewaltige Baugrube

Die Variante der zehn Meter tiefen Bohrpfahlreihen, die mit Stahlbewehrung und Beton verfüllt wurden, habe sich bewährt, ergänzt Projektleiter Meyer. Allerdings mache sich hier und da dann doch die angespannte Material- und Auftragslage auf dem Bau auch bei diesem Projekt bemerkbar. So müsse beispielsweise statt des geplanten Betonspritzverfahrens an den Säulenreihen nun mit einseitiger Verschalung gearbeitet werden.

Bert Schüttpelz

Jetzt, nachdem der Untergrund der Baugrube mit einer zehn Zentimeter dicken Beton-Sauberkeitsschicht ausgekleidet ist, kann der Turmdrehkran kommen. „Weil das Baufeld so klein ist, müssen wir ihn mitten in der Baustelle platzieren“, erklärt die zuständige Dezernentin des Bau- und Liegenschaftsamtes, Maxi Raithel. Das mächtige Fundament, auf dem der knapp 20 Meter hohe Riese stehen wird, wird später als Grundplatte für das zweite Treppenhaus dienen.

Kran kommt am 17. Januar

Der Kran wird am Montag, 17. Januar, angeliefert und an zwei Tagen mit einem Autokran aufgestellt. Dann kann der Hochbau beginnen – klassisch mit der Bodenplatte und den Ver- und Entsorgungsleitungen. „Ende Februar planen wir die offizielle Grundsteinlegung“, kündigt Amtsleiter Klaus an. Es folgen die Kellerwände und dann wächst der Bau bis auf die geplante Höhe, die sich an den Gebäuden der Umgebung orientiert.

Die Bauleistungen müssen europaweit ausgeschrieben werden. Den Zuschlag für die jetzt laufenden Arbeiten hat eine Crivitzer Firma bekommen.

Wenn der L-förmige Nordflügel fertig ist, werden dort das Grundbuchamt und das Amtsgericht einziehen. Damit werden dann die Büro-Container an der Ecke Obotritenring, Steinstraße frei und können weggerissen werden. Sie machen Platz für den Südflügel des neuen Justizzentrums. Der wird später die Fachgerichte beherbergen.