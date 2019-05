Goldenstädt : Holz auf Holz: Wer kippt den König?

Eine lange Starterliste, schönes Wetter und gute Laune beim Jahresauftaktturnier des Kubb Mirow

von Katharina Hennes

20. Mai 2019, 05:00 Uhr

Eine lange Starterliste, schönes Wetter und gute Laune bei den Teams – genauso hatte sich der Veranstalter von Kubb Mirow sein Jahresauftaktturnier gewünscht. 40 Teams aus dem Norden Deutschlands kämpften am Sonnabend auf dem Gelände des Naturlabyrinths in Goldenstädt um den Wanderpokal. „Wir spielen gern hier“, sagt „Maschine“ vom Team „de woodys“ aus Rostock. „Weil die Rasenfläche schön groß ist und man hier viele nette Leute trifft.“ Mehr als sechs Stunden kämpften die Teams gegeneinander. Und so zählte am Ende nicht nur Geschicklichkeit und Treffsicherheit, sondern auch Ausdauer und Konzentration.

Zum KUBB Mirow gehören 20 Mitglieder. Das Team um Bastian Schweda darf den ehemaligen Außenstandort der Schweriner Bundesgartenschau in Goldenstädt für Training und Turniere nutzen und pflegt im Gegenzug die Grünanlagen.