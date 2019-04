Grosser Dreesch : Hortsituation verbessern

von svz.de

17. April 2019, 08:34 Uhr

Eine gemeinsame Sitzung der Ortsbeiräte Gartenstadt/Ostorf und Großer Dreesch findet am Donnerstag, 18. April, von 16 Uhr an im Jugendhaus „Bus-Stop“ in der Bernhard-Schwentner-Straße 18 statt. Auf der Tagesordnung stehen insbesondere die Verbesserung der Hortsituation an der Nils-Holgersson-Schule sowie das Handlungsprogramm „Sozialer Wohnungsneubau, Integrierte Stadtentwicklung und gemeinwohlorientierte Bodenpolitik Schwerin“.