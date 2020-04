Schutz vor Corona : Hunderte Masken in Schwerin genäht

Theaterschneiderei produziert 1800 Bedeckungen / Nahverkehr verteilt Masken aus anonymer Spende

von Sebastian Kabst

22. April 2020, 05:00 Uhr

Die Schneiderei des Mecklenburgischen Staatstheaters hat in den vergangenen drei Wochen fast 2000 Masken hergestellt. „Die Masken dienen als Nasen-Mund-Schutz und sind an verschiedene Pflegeheime und andere soziale Einrichtungen gegangen“, sagt Ramona Andruschkewitsch, die Kostümdirektorin.

Immer wieder seien fertige Masken verschickt worden. „Die Nachfrage war sehr groß“, so Andruschkewitsch. Jetzt haben die Schneiderinnen die letzten verpackt. Das Paket geht an das Malteser Werk und komme Geflüchteten zu Gute. So würden die Masken auch in der Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz eingesetzt. Das Material kam zu einem Großteil aus Spenden.

Spenden möchten auch Schweriner, die jedoch anonym bleiben wollen. Eine kleine Gruppe hat in den vergangenen Wochen 1000 Mund-Nasen-Bedeckungen genäht und diese der Stadt Schwerin zur Verteilung an die Bürger gespendet. Diese werden ab heute an den Verkaufsstellen des Schweriner Nahverkehrs NVS an ältere Menschen ausgegeben. „Da in Kürze eine Tragepflicht in Bussen und Straßenbahnen gilt, sind wir außerordentlich froh, dass uns diese Spende erreicht hat“, so NVS-Geschäftsführer Wilfried Eisenberg.