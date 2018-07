Leben im Grünen : „Ich liebe die Präsenz des Wassers“

Rainer Holst ist im Jahre 2000 nach Schwerin auf Hof Medewege gezogen und hat sich damit ein Stück seines Lebenstraums erfüllt

von Thorsten Meier

24. Juli 2018, 08:00 Uhr

Er habe vor 18 Jahren einen Platz gesucht, wo schon etwas los, aber noch nicht alles fertig sei, erinnert sich Rainer Holst, geboren zwischen Hamburg und Lübeck in Schmalenbek. „Ich selber bezeichne mich gern spaßeshalber als Westwestmecklenburger und ich bin ein Wahl-Schweriner“, schmunzelt der 55-Jährige, der auf Hof Medewege Heimat und Arbeit fand. Und auch neue Freunde.

„Wichtig war uns damals auch, einen Ort zu finden, der Platz für sieben Personen bot, wo wir etwas aufbauen konnten und Seen in der Nähe waren.“ Die Kinder seien mittlerweile zwar längst aus dem Haus, dennoch lebe er immer noch gern an diesem Ort zwischen Medeweger und Schweriner See. „Wir sind der Stadt ganz nahe und wohnen trotzdem auf dem Lande“, erklärt der Chef der Bio-Gärtnerei, der zusammen mit 80 Gleichgesinnten auf dem einstigen landwirtschaftlichen Gutsgelände der volkseigenen Genossenschaft wohnt und arbeitet. Die wiederum Projekte, Betriebe und Initiativen für ein nachhaltiges wie alternatives Leben vorantreiben. Heraus kommen dabei Ferienwohnungen, Ackerbau, Viehzucht, Obstbau, Imkerei, Mühlenbäckerei, Hofladen, Café sowie Bio-Gärtnerei als Arbeitgeber für 140 Personen. „Um das alles zu realisieren, ist es nötig, mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Tatsachen zu stehen“, betont Holst, springt auf, pflückt einige Mirabellen und legt sie zum sofortigen Verzehr auf den verschlissenen Holztisch unterm Walnussbaum. Steckt sich eine in den Mund und schließt genießerisch die Augen.

„Ein Stück weit konnte ich hier meinen Traum verwirklichen“, bekennt der Gärtner einige Sekunden später. Und spricht über die treue Kundschaft, die schwer zu werben sei. „Wenn sie erst mal von unseren Angeboten überzeugt sind, bleiben sie treu“, freut sich Holst. Die relativ langen Arbeitstage auf dem Feld, in den Gärten und in den Gewächshäusern nimmt er billigend in Kauf. In seiner Freizeit, erwandere er sich die Welt, verrät Holst. Dabei sei es ihm egal, ob dies Berge, die Ostsee oder das flache Land seien. „Wichtig ist das Wandern.“ Dass er auch gern Gitarre spiele, erwähnt er fast nur am Rande. Aber, dass die Menschen in diesem Landstrich etwas zurückhaltend seien, hebt er besonders hervor. „Im dritten Jahr des Sichkennens bekommt man schon mal ein angedeutetes Lächeln zurück. Es ist ein herzlicher Menschenschlag, der abwartet. Aber das finde ich sehr angenehm.“

Schwerin könne durchweg mehr Kultur vertragen, merkt Holst an. Und mehr gutes Essen. Was ihm denn als erstes zu Schwerin einfiele, würde er des Nachts plötzlich geweckt? „Die ständige Präsenz des Wassers ringsherum. Ich liebe das.“ Thorsten Meier