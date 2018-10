Liessow : „Ich will etwas erleben!“

VLP-Geschäftsführer Stefan Lösel erklärte den Senioren der Gemeinde Dobin am See das Rufbussystem

von Katja Frick

17. Oktober 2018, 05:00 Uhr

„Ich will nicht schon so früh eine Veranstaltung in Schwerin verlassen, weil um 20.14 Uhr zum letzten Mal der Bus gerufen werden kann“, beschwerte sich am Montagabend eine schwerbehinderte Einwohnerin der Gemeinde Dobin am See. „Ich will nicht in meiner Bude rumsitzen, ich will etwas erleben!“ Es waren mehr kritische als lobende Worte, die sich Stefan Lösel bei der Bürgerversammlung im Liessower Gemeindehaus anhören musste. Eingeladen hatte den Geschäftsführer der Verkehrbetriebe Ludwigslust-Parchim (VLP) der rührige Seniorenkreis der 2000-Einwohner-Gemeinde, um sich das Rufbussystem ganz genau erklären zu lassen.

„Ich verstehe ihre Kritik und werde das als Anregung mitnehmen“, antwortete Lösel der Dame. „Aber vor der Einführung des Rufbusses fuhr hier nur mittwochs und freitags ein Linienbus. Jetzt können Sie zwischen 5.45 und 20.15 Uhr fast im Stundentakt zum Bahnhof nach Ventschow oder zum Umstiegspunkt nach Rampe fahren – wenn sie vorher anrufen.“ Und das an sieben Tagen in der Woche. Das sah auch die Mehrheit der etwa 30 Anwesenden ein.

Aber warum müsse überhaupt umgestiegen werden, warum fahre der Rufbus nicht gleich nach Schwerin, fragten einige. „Weil ab Rampe der Linienbus von Sternberg nach Schwerin fährt und der Kreis Parallelfahrten nicht bezahlen wird“, erklärte Stefan Lösel geduldig.

Die VLP sind ein kreiseigenes Unternehmen. Die 60 vorhandenen Fahrzeugen müssten schließlich auch alle anderen Haltestellen im Landkreis anfahren, zu denen gerufen werde. Lösel gab gleichzeitig zu bedenken, dass der Rufbus nur einen Euro zusätzlich zum normalen VLP-Tarif koste. Und empfahl, bei allen Fragen zum Rufbus die 3883/616161 anzurufen. „Ich bin sehr glücklich, dass es jetzt den Rufbus gibt“, sagte Bürgermeister Günter Ebert am Ende der Veranstaltung.