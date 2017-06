Oldtimer in Schwerin : IFA-Freunde bereiten Treffen vor

vergrößern 1 von 2 Foto: Klawitter-Archiv 1 von 2

„Wir stecken bereits voll in den Vorbereitungen für unser großes Oldtimer-Jahrestreffen am ersten Oktoberwochenende auf dem Gelände des früheren KIW“, sagt Organisationschef Marco Holter vom IFA-Verein Mecklenburg-Vorpommern. Die entsprechenden Verträge mit der Stadt, dem Eigentümer der alten Vorwärts-Hallen, seien unterzeichnet. Damit stehe fest: Auch das elfte Treffen der Odtimer-Freunde werde – entgegen anders lautenden Informationen – wieder auf dem Vorwärts-Areal stattfinden. Eine Vorankündigung der Stadt, dass die Fläche nicht mehr für Veranstaltungen zur Verfügung stehe, habe für Irritationen gesorgt, so Holter. Deshalb jetzt die klare Ansage: „Wir führen wie geplant am 30. September und 1. Oktober unser traditionelles Treffen in Schwerin durch.“ Die Stadt bestätigt: Das Treffen kann stattfinden, schadstoffhaltige Stellen in den Gebäuden wurden versiegelt.

Erwartet werden hunderte Fahrzeuge und tausende Besucher, sagt der Organisationschef. Mit dabei sind Mopeds aller Art vom kleinen „Essigpisser“ SR 1 und 2 über die Vogel-Reihe von Simson mit Spatz, Schwalbe, Star, Habicht und Sperber. Es gibt Motorroller wie den Troll oder Berlin, kleine Motorräder aus den ehemaligen Zwickauer Sachsenring-Werken wie die ES 125 oder die TS 150, aber auch größere Maschinen wie die 350er-Jawas oder die Eisenacher EMWs.

Stolz sind die IFA-Freunde besonders auf ihre fahrtüchtigen Autos aus der DDR-Produktion und zwar in allen möglichen Ausführungen. So werden beim Treffen in den Vorwärts-Hallen nicht nur normale Trabant-Limousinen und Kombis zu sehen sein, sondern auch die offenen Kübel-Varianten der Volksarmee und die P6 der Grenztruppen oder die Tourismus-Ausführung mit dem Zeltaufbau auf dem Dach. Hinzu kommen Wartburgs – ebenso variantenreich, ältere Fahrzeuge wie P70 und F8 und F9 und weitere Typen, die vor 30 Jahren die Schweriner Straßen bevölkerten wie Skoda, Lada, Wolga, Saporoshez, Dacia, Polski Fiat. Aber auch andere Oldtimer werden vorfahren. Dazu gehören die eher selten gezeigten Lastkraftwagen. Vor den KIW-Hallen stehen am 30. September und 1. Oktober sicher LOs, W 50 und L 60, aber auch die mächtigen Kras und Ural, kündigt Holter an. In den Hallen selbst werde es den beliebten Teile-Markt geben. „Angemeldet haben sich bereits zahlreiche Händler, unter anderem aus Ungarn, die noch Originalteile für Trabi und Wartburg anbieten“, sagt der Organisationschef und verspricht: „Es gibt alles, was man braucht.“

Traditionell wird das Treffen der IFA-Freunde von einem Rahmenprogramm begleitet. Dazu gehören Ausfahrten mit dem Petermännchen-Bus, Führungen durch die Hallen mit ehemaligen Mitarbeitern und die gastronomische Versorgung. Geöffnet ist an beiden Tagen von 9 bis 17 Uhr. „Oldtimer können unangemeldet kommen, für den Teile-Markt sind Anmeldungen unter der E-Mail-Adresse info@ifa-verein-mv.de möglich“, so Marco Holter.

von Bert Schüttpelz

erstellt am 23.Jun.2017 | 05:00 Uhr