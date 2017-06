Schweriner Künstler : Im Atelier des Meisters

vergrößern 1 von 2 Foto: Schüttpelz 1 von 2

Pfingsten ist in Mecklenburg-Vorpommern Kunst-Zeit. Mehr als 800 Künstler und Kunsthandwerker – Profis und Laien – öffnen die Türen ihrer Ateliers und laden die Besucher zum Schauen und zum Dialog ein. Einige Schweriner Künstler zeigen aber schon jetzt ausgewählte Arbeiten: Im Kunst-Wasser-Werk ist derzeit die Ausstellung „Gelbkunst“ zu sehen.

Mit dabei ist der Maler Gerhard Reinisch, ein Meister der alten Schule. Der 80-Jährige, der seit fast 50 Jahren in Schwerin lebt und arbeitet, hat in Magdeburg angewandte Kunst studiert und anschließend die Kunsthochschule in Berlin Weißensee mit dem Diplom für Malerei und Grafik bei den Professoren Fritz Dähn, Arno Mohr und Walter Womacka abgeschlossen. Er kennt sich bestens aus in der Welt der Farben. Deshalb mag er die Auseinandersetzung mit ihnen. Für die Gelbkunst-Ausstellung im alten Wasserwerk von Neumühle hat er ein Ölgemälde mit Goldregen als Motiv sowie einen Zyklus von seinen jüngsten Reisen in den Nahen und Mittleren Osten und nach Nordafrika ausgewählt. Diese Pastell-Bilder haben durch das Flüchtlingsproblem eine besondere politische Relevanz.

Das Reisen mit den Pastellkreiden im Künstlerkoffer ist indes keineswegs unkompliziert. „Ich werde jedes Mal bei den Sicherheitskontrollen auf dem Flughafen rausgezogen, muss den Koffer öffnen und den Sicherheitsleuten zeigen, dass es sich tatsächlich um Mal- und Zeichenuntensilien handelt“, erzählt Reinisch. Doch abschrecken lässt er sich davon nicht. Sein künstlerisches Handwerkszeug muss mit, wenn es in die Welt hinaus geht. Die vielen Bilder, die in seinem Atelier hängen oder in Schubladen akribisch geordnet abgelegt sind, erzählen von Exkursionen in mehr als 60 Länder der Erde.

Da sind zum Beispiel Felsformationen auf den Seychellen, die die Fantasie beflügeln. Reinisch lässt aus seinen Zeichnungen Figuren geradezu heraustreten. Oder Siedlungen im Mittleren Osten, die wie Türme anmuten und erst bei genauem Hinsehen ihre urbanen Strukturen preisgeben. Reinisch zeichnet mit dem Bleistift Porträts und mit dem Tintenstift Stadtansichten, die sich im Regen verwaschen, lässt mit Pastellkreide die Wellen hochpeitschen oder tropische Felder in sich ruhen. Er malt mit Ölfarben auf Leinwand Windräder, die die Mecklenburger Landschaft zertrennen oder Kraniche in Vietnam, die zu Hunderten in einer Lagune zum Fressen einfallen. Und immer wieder zeigen seine Bilder auch den politischen Maler, der sich mit Gesellschaft auseinandersetzt. So hat er auch bei der Ausstellung im Kunst-Wasser-Werk eines seiner Lieblingsbilder untergebracht: „Humanität – Nationalität – Bestialität“ – eine übermalte Lithografie, die den Dauerbrenner Nationalismus aufgreift. In seinem Atelier gibt es aber noch viel mehr: filigrane Radierungen und große Aquarelle, keramische Arbeiten und Holzplastiken. Gerhard Reinisch ist ein Alleskönner. „Ich gehe von der Farbe aus“, erzählt der Maler. „Dann kommt die Form, der Raum.“ Er malt vom Dunklen zum Hellen, wie die alten Meister, nimmt Komplementärfarben und andere komplentäre Paare wie warm und kalt, Linie und Fläche. Reinisch malt gegenständlich, lässt sich aber gern expressionistisch anhauchen oder nutzt im Stil der Impressionisten die psychologische Wirkung von Farben. In seinem Atelier lebt Kunst.

von Bert Schüttpelz

erstellt am 01.Jun.2017 | 14:00 Uhr