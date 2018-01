Großeinsatz in Schwerin : In der Küche brannte es

vergrößern 1 von 1 Foto: Koepke 1 von 1

von Christian Koepke

erstellt am 11.Jan.2018 | 18:16 Uhr

Großeinsatz der Feuerwehr heute Vormittag in einem Mehrfamilienhaus in der Lübecker Straße: In der Küche einer Wohnung war es gegen 10 Uhr zu einem Brand gekommen, nach ersten Erkenntnissen ausgelöst durch eine Fritteuse, wie Polizeisprecher Steffen Salow mitteilte. Ein 58-jähriger Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr Mitte und Rettungsdienst waren mit insgesamt 24 Kräften vor Ort. Die anderen Wohnungen im Viergeschosser seien durch den Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen worden, sagte Einsatzleiter Hannes Gillwald.