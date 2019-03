Schwerin : In der Not zum Nachbarn ins Bett

Schwerhörige Frau lässt Ehemann nicht rein, der sich nachts versehentlich aus der Wohnung ausgeschlossen hatte.

01. März 2019, 13:28 Uhr

Manche Einsätze der Polizei entbehren eben doch nicht einer gewissen Komik. Auch wenn sich der Betroffene gegen Mitternacht zweifelsohne in einer leicht misslichen Lage befindet. So geschehen am Donnerstag in Schwerin, als ein Mann von seiner schlafenden und schwerhörigen Frau nicht mehr zurück in die gemeinsame Wohnung gelassen wurde.

Vor dem Haus hatte ihr Mann verzweifelt versucht, sich Gehör zu verschaffen. Vergeblich. Die Dame hatte ihr Hörgerät herausgenommen. Mitbewohner hatten sich bei der Polizei über den Lärm beschwert. Der Störer, augenscheinlich angetrunken, klingelte und hämmerte ununterbrochen gegen die Wohnungstür. Warum der Mann in diese Situation geriet, wurde schnell klar. Gegen 23.20 Uhr schaute er in seinen Briefkasten. Warum ist unklar. Die Idee war aber wohl nicht seine beste. Der Klassiker: ohne Schlüssel in der Hand fiel die Tür ins Schloss. Die Polizei rückte an, sorgte für Ruhe. Ein Nachbar war schließlich bereit, Unterschlupf zu gewähren und bot dem Mann in seiner Not ein Bett an. Wann der Ausgesperrte wieder Einlass fand, ist nicht bekannt. maks