Warsow : In Schlangenlinien unterwegs

04. Januar 2019, 08:50 Uhr

In Schlangenlinien fuhr ein Skoda die B 321 entlang und fiel somit den Beamten des Polizeireviers Hagenow auf. Zudem wechselte der Fahrer am Mittwochabend auffällig die Geschwindigkeit. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille. Strafrechtliche Konsequenzen wurden eingeleitet, heißt es weiter. Zudem meldet die Polizei zwei Diebstähle von KFZ-Kennzeichen, die in der Silvesternacht von Autos in Pritzier und Hagenow entwendet wurden.