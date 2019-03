Schwerin : In welcher Stadt starb Heinrich Schliemann?

Quiz

08. März 2019, 05:00 Uhr

Testen Sie Ihr Wissen über unsere Heimatstadt. Heute geht es um Heinrich Schliemann.

Schliemann, 1822 in Neubukow geboren, hat einen prominenten Platz in der Landeshauptstadt bekommen, denn schon 1895, fünf Jahre nach seinem Tod, wurde sein Denkmal am Pfaffenteich gegenüber des ehemaligen Gymnasiums Fridericianum enthüllt.

Angeregt durch die Epen Homers leitete der gelernte Kaufmann seit 1868 Ausgrabungen. Sein großes Wissen und Sprechen hatte er als Autodidakt erworben. Schliemanns erste Erfolge waren die Wiederauffindung der Ortslage der antiken Stadt Troja. Noch wichtiger wurde sein zweites Unternehmen, die Ausgrabung von Mykene.

1890 starb Schliemann. Aber in welcher Stadt?

A: Neapel

B: Madrid

C: Wien