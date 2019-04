Schwerin : Infozentrum in den Ferien offen

von svz.de

15. April 2019, 08:45 Uhr

Schwerin | Das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Schweriner Arbeitsagentur ist auch in den Osterferien geöffnet. Hier können sich Jugendliche und Erwachsene informieren, die vor der Berufswahl stehen oder sich beruflich umorientieren wollen. Insbesondere Schüler sollten während der Ferien die Zeit nutzen und sich rechtzeitig im BiZ über mögliche Ausbildungsberufe informieren. An den vier Themeninseln „Arbeit und Beruf“, „Ausbildung und Studium“, „Ausland“ sowie „Bewerbung“ gibt es insgesamt 32 Internetarbeitsplätze. Sie ermöglichen einen schnellen und kostenlosen Zugang zu verschiedenen Informationsplattformen. Das BiZ der Agentur für Arbeit Schwerin, Am Margaretenhof 18 ist , außer an den Feiertagen, jeweils Montag bis Mittwoch von 7.30 bis 15.30 Uhr, am Donnerstag von 7.30 bis 18.00 Uhr sowie am Freitag 7.30 bis 12.30 Uhr geöffnet.