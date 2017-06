Schweriner Kriminalstatistik : Internet-Betrüger im Plattenbau

vergrößern 1 von 1 Foto: fotolia.com 1 von 1

Wie sicher ist der Dreesch? Um diese Frage ging es bei einer gemeinsamen Sitzung der Ortsbeiräte vom Großen Dreesch, von Neu Zippendorf, vom Mueßer Holz und von Krebsförden. Die Stadtteilpolitiker trafen sich im Polizeihauptrevier in der Graf-Yorck-Straße, ließen sich von Revierleiter Michael Erhart die jüngste Kriminalitätsstatistik erläutern. Erharts Botschaft: Die Lage ist stabil, auch wenn die Zahlen auf den ersten Blick eine andere Sprache sprechen.

Um satte 133 Prozent ist etwa die Zahl der erfassten Straftaten in Neu Zippendorf gestiegen – von 432 im Jahr 2015 auf 1007 im vergangenen Jahr. Verantwortlich für die Zunahme seien aber nicht Kriminelle, die auf der Straße verstärkt ihr Unwesen trieben, sondern vor allem Betrügereien, die vom Stadtteil aus am Computer begangen würden, erklärte Erhart. So ermittle die Kripo in zahlreichen Fällen von Internet-Kriminalität. Derartige Vermögens- und Fälschungsdelikte stünden auch hinter dem Anstieg der Straftaten auf dem Großen Dreesch um 60,4 Prozent – von 734 im Jahr 2015 auf 1177 im Jahr 2016, so der Revierleiter. Im Mueßer Holz falle die Zunahme mit 11,3 Prozent – von 1323 auf 1473 Straftaten – demgegenüber deutlich geringer aus. Lediglich ein Plus von drei Prozent habe die Polizei in Krebsförden registriert, berichtete Erhart, wo es nach 401 Straftaten im Jahr 2015 im vergangenen Jahr 413 aktenkundige Fälle gegeben habe.

Ja, es gäbe in den Dreesch-Stadtteilen auch weiterhin Gewaltstraftaten, bestätigte der Revierleiter. Gegenüber dem Vorjahr sei aber 2016 etwa bei den Rohheitsdelikten und Straftaten gegen die persönliche Freiheit nur in Neu Zippendorf ein leichter Anstieg zu verzeichnen gewesen – von 61 auf 72 Fälle.

Die Polizei behalte die Plattenbau-Stadtteile im Blick, versicherte Erhart. Denn trotz der aus Sicht der Ordnungskräfte stabilen Sicherheitslage gehörten das Mueßer Holz mit einem Anteil von 12,53 Prozent, der Große Dreesch mit 10,01 Prozent und Neu Zippendorf mit 8,57 Prozent im vergangenen Jahr zu den Stadtteilen mit der höchsten Kriminalitätsbelastung. Angeführte werde die Rangliste von der Altstadt mit einem Anteil mit 12,77 Prozent, so der Revierleiter. Dort seien besonders auch Ladendiebstähle und Schwarzfahr-Vergehen in die Statistik eingegangen, bei Kontrollen in der City würden außerdem immer häufiger Drogendelikte aufgedeckt. Jede fünfte Straftat in Schwerin sei 2016 von Ausländern begangen worden, schilderte Erhart.

Aus den Ortsbeiräten gab es bei der Sitzung im Revier viel Lob für die Polizei. So dankte etwa der Vorsitzende des Beirates von Neu Zippendorf, Georg-Christian Riedel, ausdrücklich noch einmal für die Aufklärung einer Einbruchsserie, die im Herbst 2016 Zippendorf und Neu Zippendorf in Angst versetzt hatte.

von Christian Koepke

erstellt am 03.Jun.2017 | 05:00 Uhr