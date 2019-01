Pinnow : Jahresauftakt mit vielen Angeboten

von svz.de

10. Januar 2019, 09:01 Uhr

In Pinnow ist schon am Jahresanfang viel los. Heute nimmt sich Bürgermeister Andreas Zapf Zeit für die Senioren. Gemeinsam wird zurückgeblickt und Ausschau gehalten. Los geht es um 12.30 Uhr im Gemeindezentrum. Am Freitag wird dort ab 19.30 Uhr der Film „Gundermann“ gezeigt. Am 19. Januar geht Inge Lehner mit ihren Gäste auf eine Zeitreise. „Die 50er Jahre in Zeitungsausschnitten“ findet im Gasthaus „Zum Petersberg“ ab 15.30 Uhr statt.