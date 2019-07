Wiligrad : Jazz und Swing am Schloss

Mehr als 200 Besucher kamen zum Konzert mit einem Ehrengast aus Brasilien

Am Sonntag lud der Kunstverein Wiligrad zum Jazz-Frühschoppen auf der Terrasse des Schlosses Wiligrad ein. Das zweistündige Konzert, in dem Andreas Pasternack und seine Band das Publikum mit Jazz-Klassikern sowie Jazz-Schlagern begeisterten, fand großen Anklang. Mehr als 200 Gäste ließen sich unter dem Motto „Jazztime trifft Kunst“ von wundervoller, lebendiger, tanzbarer Musik verführen. In den Mittelpunkt stand der Bossa Nova, es war eine Hommage an den Vater des Bossa Nova, Joao Gilberto, der vor wenigen Tagen in Rio de Janeiro starb. Ende der 1950er-Jahre hatte Gilberto diesen neuen Musikstil kreiert und mit ihm Weltruhm erlangt. „Das wollen wir würdigen“, so der Bandleader Andreas Pasternack, der seine Gäste während des Konzerts bestens unterhielt. Die Band konnte für das Konzert den aus Brasilien stammenden Percussionisten Tito Araújo gewinnen.