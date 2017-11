Schweriner Seen : Jetskis sorgen für Streit in der Politik

vergrößern 1 von 1 Foto: Hartmuth Lorenz 1 von 1

von Bert Schüttpelz

erstellt am 19.Nov.2017 | 20:45 Uhr

Das Befahren der Schweriner Seen mit Jetskis ist ein Dauerstreitthema zwischen Naturschützern und einigen Wassersportlern. Am Montag wird darüber in der Stadtvertretung beraten. Denn die Fraktion der Unabhängigen Bürger hat einen Antrag eingereicht, mit dem der Oberbürgermeister beauftragt werden soll, zu prüfen, „ob und wo unter Beachtung des Natur- und Umweltschutzes eine Möglichkeit für das Befahren mit Jetskis geschaffen werden kann.“

Der Antrag sieht gleichzeitig vor, stärker gegen das verbotswidrige Befahren der Schweriner Seen mit Jetskis vorzugehen. „Unser Ansatz ist es, das verbotswidrige Befahren der Binnengewässer mit Jetskis einerseits stärker als bislang kontrollieren zu lassen, gleichzeitig aber den Freizeitsportlern legale Möglichkeiten für das schnelle Fahren einzuräumen. Verbote allein beseitigen das Problem nicht“, begründet Fraktionsvorsitzender Silvio Horn.

Hintergrund für den erneuten Vorstoß ist eine Stellungnahme der Wasserschutzpolizei. Diese hatte angeregt, die Strecke für Wasserskisportler vom Ziegelsee auf den Schweriner Außensee zu verlagern und dort auch das sportliche Befahren mit Jetskis zu erlauben. „Diese Idee unterstützen wir. Eine Ausweisung einer kombinierten Wasserski- und Wassermotorradfläche auf dem Außensee, wo man auch mal legal Gas geben kann, würde insgesamt zur Entspannung im Gesamtthema Freizeitsport auf dem Wasser beitragen“, so Horn. Im Hauptausschuss hat er für diese Idee bereits Unterstützung von CDU, SPD und Linkspartei bekommen.

Doch es gibt auch breiten Widerstand dagegen, der nicht nur von den Naturschutzverbänden kommt. Der Verein Pro Schwerin fordert, dass „dem Treiben einiger Jetski-Fahrer auf den Schweriner Seen“ ein Ende gesetzt wird. Das sagte der Leiter des Arbeitskreises Wassertourismus, Sebastian Heine. „Verbote allein helfen nicht gegen diese Raser. Auch muss die Wasserschutzpolizei technisch in die Lage versetzt werden, diese Leute zu stellen und zu stoppen“, so Arbeitskreis-Mitglied Henry Marek aus Retgendorf.

Kritisch wird auch die Ausweisung besonderer Bereiche für Jetskifahrer gesehen. „Unabhängig von rechtlichen Bedenken sind wir überzeugt, dass solche Gebiete nicht verhindern, dass der betroffenen Personenkreis sich auch außerhalb dieser Zonen wie bisher verhält“, sagte Vereinsvorsitzender Werner Hinz.

Der Arbeitskreis diskutierte außerdem das Thema Wassertankstelle. Es besteht Skepsis, ob eine zentrale Wassertankstelle die eigentlichen Probleme lösen wird. „Es ist fraglich, ob Wassersportler die höheren Preise einer stationären Wassertankstelle akzeptieren und dafür auf ihre Kanister verzichten“, sagte Frank Weichbrodt. Trotz aller Bedenken – der Verein fordert für jede Form einer Tankstelle die Unterstützung der Stadt.