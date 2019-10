Schwerin : Jubiläum des City-Hortes: Ein Rap zum Geburtstag

300 Kinder feiern erstes Jubiläum des City-Hortes

von Onlineredaktion pett

23. Oktober 2019, 20:00 Uhr

Reges Treiben in den kunterbunten Räumen und Außenanlagen des City-Hortes: Rund 300 Kinder hatten dem ersten Geburtstag des Hortes Mitte der Kita gGmbH entgegengefiebert. Klar, dass am großen Tag dazu ein Ständchen gehörte, und zwar nicht irgendeins. Die Kids präsentierten ihren Hort-Rap. Der ist selbst geschrieben. Von Selbstbestimmung ist die Rede im Liedtext. „Sachen planen, mitentscheiden! Toben, lachen und verkleiden. Machst nur Du, bleib ich steh’n. Lässt Du mich, kann ich geh’n!”, lauten einige der Zeilen. Was bei der Jahresfeier besungen wurde, ist im Hort Mitte besonders wichtig. „Die Kinder lernen bereits im jungen Alter, dass sie mitentscheiden dürfen und vor allem sollen”, so Leiterin Angela Kluth. „Deshalb tauschen wir uns hier viel mit den Kindern aus – in regelmäßigen Kinderkonferenzen zum Beispiel. So lernen sie, was Demokratie bedeutet.” Bevor der Hort Mitte also vor einem Jahr an den Start ging, haben sie bei der Planung mitgewirkt und zum Beispiel über die Böden und Wandfarben bestimmt.