Weststadt : Jugendchor aus China besucht Schwerin

22. Januar 2019, 07:34 Uhr

In dieser Woche wird ein gemischter Jugendchor unter der Leitung von Wu Xiaowen zu Gast am Musikgymnasium sein. Die Sänger und Instrumentalisten kommen vom Gymnasium No. 24 in Daljan, einer Sieben-Millionen-Stadt am Gelben Meer. Die Schüler werden am Donnerstag um 18.30 Uhr in der Aula des Goethegymnasiums ein Konzert gemeinsam mit dem Jugendkammerchor des Musikgymnasiums geben, in dem auch chinesische Volksinstrumente erklingen werden. Der Eintritt ist frei.