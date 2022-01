Bauen in Schwerin : Jugendhaus „Dr. K.“: Sanierung soll noch in diesem Jahr beginnen

Gemeinsam mit dem Schweriner Jugendring will die Stadt ein tragfähiges Nutzungskonzept für das Gebäude in der Dr.-Külz-Straße erarbeiten

von Christian Koepke

17. Januar 2022, 14:40 Uhr

Gemeinsam mit dem Schweriner Jugendring will die Stadt ein tragfähiges Nutzungskonzept für das Gebäude in der Dr.-Külz-Straße erarbeiten

Auf rund 1,3 Millionen Euro schätzt das Zentrale Gebäudemanagement die Investitionskosten. Das Jugendhaus „Dr. K.“, das schon zu DDR-Zeiten als Sitz der Freien Deutschen Jugend (FDJ) diente, ist in die Jahre gekommen, der Sanierungsbedarf erheblich. Für die Stadt habe das Haus als Anlaufstelle für Jugendliche in der Innenstadt aber Priorität, sagt Jugenddezernent Andreas Ruhl: „Wir sehen große Potenziale in einem Jugend-Kultur-Zentrum im Dr. K.“ Deshalb soll noch in diesem Jahr mit den notwendigen Arbeiten am städtischen Gebäude begonnen werden, so Ruhl.

In einem ersten Schritt werde zunächst das Dach des Jugendhauses in Ordnung gebracht, kündigt der Dezernent an. Außerdem solle ein zweiter Fluchtweg geschaffen werden. Für diese beiden Vorhaben seien 450.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Wegen des Sanierungsstaus können Abschnitte des „Dr. K.“ schon jetzt nicht mehr genutzt werden.

Gespräche zwischen Stadt und Jugendring

Um weitere Umbaumaßnahmen ausschreiben zu können, will Ruhl verschiedene Partner an einem Tisch holen, die ein tragfähiges Nutzungskonzept für das Gebäude in der Paulsstadt erarbeiten. Mit dem Beschluss der Stadtvertretung zum Haushalt liege der Auftrag zur Konzeptentwicklung beim Schweriner Jugendring, so der Dezernent. Gespräche zwischen Stadt und Jugendring gebe es bereits.

Der Schweriner Jugendring ist Hauptmieter im „Dr. K.“. Räume nutzen unter anderem auch die Regionale Arbeitsstelle für Jugendhilfe, Schule und interkulturelle Arbeit (RAA), die Sozialdiakonische Arbeit – Evangelische Jugend und der Alternative Mädchentreff. Dass das Haus in der Külzstraße saniert werden muss, steht für Jugendring-Geschäftsführer Dirk Siebernik außer Frage.

„Schwerin braucht dringend eine Jugendbegegnungsstätte“, sagte Siebernik schon im Sommer 2020, nachdem die Stadtvertretung über die Zukunft des Gebäudes diskutiert hatte. SPD und Bündnisgrüne wollten damals 100.000 Euro aus der Infrastrukturpauschale des Landes für das „Dr. K.“ locker machen, fanden im Kommunalparlament aber keine Mehrheit.

Team im Jugendhaus soll verstärkt werden

Kurzfristige Impulse für das Jugendhaus, das ausdrücklich nicht in Konkurrenz zum Speicher in der Röntgenstraße treten soll, verspricht sich Dezernent Ruhl von April an von einer personellen Verstärkung des Teams vor Ort. Entsprechende Mittel seien im Haushalt vorgesehen.

Und es gibt auch schon Ideen für neue Veranstaltungen im „Dr. K.“. „Im Jugendhaus sollen junge Bands aus Schwerin eine offene Bühne bekommen“, erklärt Jugendring-Chef Siebernik. An regelmäßige Konzerte und eine Kinderdisko werde ebenfalls bereits gedacht. Geplant sei die Gründung eines Fördervereins, so Siebernik.

Weiterlesen: So groß ist der Sanierungsbedarf am Jugendhaus „Dr. K.“